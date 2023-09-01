Штормовое предупреждение: сегодня в Харькове и области — грозы
Днем 1 сентября в Харькове и области ожидаются грозы. В западной части региона — значительный дождь.
Об этом пишет Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Таким метеорологическим явлениям присвоен І уровень опасности, желтый.
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2023 в 08:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 1 сентября в Харькове и области ожидаются грозы. В западной части региона — значительный дождь.".