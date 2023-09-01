Штормове попередження: сьогодні в Харкові та області – грози

Вдень 1 вересня у Харкові та області очікуються грози. У західній частині регіону – значний дощ.

Про це пише Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий.

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