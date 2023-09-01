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На Харківщині очікуються грози вночі та вранці 2 вересня – синоптики

Суспільство 13:42   01.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині очікуються грози вночі та вранці 2 вересня – синоптики

Про небезпечні погодні явища у суботу, 2 вересня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.

Вночі та вранці 2 вересня по області та місту очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.

Читайте також: Штормове попередження: сьогодні в Харкові та області – грози

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні погодні явища у суботу, 2 вересня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.".