На Харківщині очікуються грози вночі та вранці 2 вересня – синоптики
Про небезпечні погодні явища у суботу, 2 вересня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.
Вночі та вранці 2 вересня по області та місту очікуються грози. Таким метеорологічним явищам присвоєно І рівень небезпеки, жовтий, йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2023 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні погодні явища у суботу, 2 вересня, попереджає мешканців Харківської області регіональний центр із гідрометеорології.".