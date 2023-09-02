Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове

Полисмены остановили водителя, в машине которого были снаряды, сообщил начальник Нацполиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.

Автомобиль Mitsubishi сотрудники полиции остановили на блокпоста в Индустриальном районе Харькова.

В его машине были гильзы, две кассетные ракеты с неразорванными наконечниками «Ураган» и артиллерийский снаряд, рассказал Тимошко.