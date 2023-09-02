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Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове

Происшествия 12:27   02.09.2023
Оксана Якушко
Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове

Полисмены остановили водителя, в машине которого были снаряды, сообщил начальник Нацполиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.

Автомобиль Mitsubishi сотрудники полиции остановили на блокпоста в Индустриальном районе Харькова.

В его машине были гильзы, две кассетные ракеты с неразорванными наконечниками «Ураган» и артиллерийский снаряд, рассказал Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 12:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Нацполиции остановили водителя, в машине которого были снаряды, сообщил начальник Нацполиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.".