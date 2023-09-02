Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове
Полисмены остановили водителя, в машине которого были снаряды, сообщил начальник Нацполиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.
Автомобиль Mitsubishi сотрудники полиции остановили на блокпоста в Индустриальном районе Харькова.
В его машине были гильзы, две кассетные ракеты с неразорванными наконечниками «Ураган» и артиллерийский снаряд, рассказал Тимошко.
Читайте также: В Купянске, где был ранен подросток, снаряд упал возле пляжа — прокуратура
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Снаряд для РСЗО «Ураган» и другое оружие перевозил мужчина в машине в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 12:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники Нацполиции остановили водителя, в машине которого были снаряды, сообщил начальник Нацполиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.".