Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові

Поліціянти зупинили водія, у машині якого були снаряди, повідомив начальник Нацполіції України у Харківській області Володимир Тимошко.

Автомобіль «Mitsubishi» працівники поліції зупинили на блокпосту в Індустріальному районі Харкова.

В його машині були гільзи, дві касетні ракети з нерозірваними наконечниками «Ураган» та артилерійський снаряд, розповів Тимошко.