Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові
Поліціянти зупинили водія, у машині якого були снаряди, повідомив начальник Нацполіції України у Харківській області Володимир Тимошко.
Автомобіль «Mitsubishi» працівники поліції зупинили на блокпосту в Індустріальному районі Харкова.
В його машині були гільзи, дві касетні ракети з нерозірваними наконечниками «Ураган» та артилерійський снаряд, розповів Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 12:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти зупинили водія, у машині якого були снаряди, повідомив начальник Нацполіції України у Харківській області Володимир Тимошко.".