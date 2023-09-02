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Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові

Події 12:27   02.09.2023
Оксана Якушко
Снаряд до РМЗВ «Ураган» та іншу зброю віз чоловік у машині в Харкові

Поліціянти зупинили водія, у машині якого були снаряди, повідомив начальник Нацполіції України у Харківській області Володимир Тимошко.

Автомобіль «Mitsubishi» працівники поліції зупинили на блокпосту в Індустріальному районі Харкова.

В його машині були гільзи, дві касетні ракети з нерозірваними наконечниками «Ураган» та артилерійський снаряд, розповів Тимошко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2023 в 12:27;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти зупинили водія, у машині якого були снаряди, повідомив начальник Нацполіції України у Харківській області Володимир Тимошко.".