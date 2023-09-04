«Харьковводоканал» благодарит абонентов за своевременно оплаченные услуги

КП «Харьковводоканал» своевременно проводит ремонтные, восстановительные и профилактические работы на объектах водоснабжения и водоотведения, а также надлежащим образом готовит их к осенне-зимнему периоду.

Заместитель генерального директора — директор департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак отметил, что за весь период полномасштабной агрессии рф предприятие выполняет все свои обязательства перед жителями города. По его словам, в этом большая заслуга и тех харьковчан, которые находят возможность своевременно рассчитываться за предоставленные услуги и погашать долги.

«Добросовестных плательщиков насчитывается около трети от всех наших абонентов. Сейчас существенно выросли в цене энергоносители, ремонтные и горюче-смазочные материалы, а тарифы на водоснабжение и водоотведение с начала войны остаются неизменными. Поэтому мы очень рассчитываем на поддержку харьковчан и увеличение оплат за услуги, что позволит предприятию и в дальнейшем работать без сбоев», — подчеркнул Тарас Грущак.

Также он напомнил, что для решения вопросов, связанных с перерасчетами для харьковчан, которые были во временной эвакуации и возвращаются в город, следует обращаться в сервисные центры обслуживания потребителей.

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