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«Харківводоканал» дякує абонентам за своєчасно оплачені послуги

Суспільство 19:24   04.09.2023
Оксана Якушко
«Харківводоканал» дякує абонентам за своєчасно оплачені послуги
КП «Харківводоканал» своєчасно проводить ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи на об’єктах водопостачання та водовідведення, а також належним чином готує їх до осінньо-зимового періоду.
Заступник генерального директора – директор департаменту збуту КП «Харківводоканал» Тарас Грущак зазначив, що за весь період повномасштабної агресії рф підприємство виконує всі свої зобов’язання перед жителями міста. За його словами, у цьому є велика заслуга і тих харків’ян, які знаходять можливість своєчасно розраховуватися за надані послуги та погашати борги.

«Добросовісних платників налічується близько третини від усіх наших абонентів. Зараз суттєво зросли в ціні енергоносії, ремонтні та паливно-мастильні матеріали, а тарифи на водопостачання та водовідведення з початку війни залишаються незмінними. Тому ми дуже розраховуємо на підтримку харків’ян та збільшення оплат за послуги, що дозволить підприємству і надалі працювати без збоїв», – наголосив Тарас Грущак.

Також він нагадав, що для вирішення питань, пов’язаних із перерахунками для харків’ян, які були у тимчасовій евакуації та повертаються до міста, слід звертатися до сервісних центрів обслуговування споживачів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 19:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківводоканал» своєчасно проводить ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи на об’єктах водопостачання та водовідведення, а також належним чином готує їх до осінньо-зимового періоду.".