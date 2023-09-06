Терехов: офисный центр, планировавшийся у Саржиного яра, возведут у Металлиста

Многофункциональный центр, который харьковские власти ранее планировали построить возле Саржиного яра, возведут в Слободском районе, на улице Георгия Тарасенко, 88.

Об этом пишет пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

Сообщается, что на сегодняшней сессии горсовета депутаты приняли решение о предоставлении управлению по строительству, ремонту и реконструкции департамента жилищно-коммунального хозяйства разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для строительства защитного сооружения гражданской защиты (двойного назначения) на ул. Георгия Тарасенко, 88. Ориентировочная площадь — 0,43 га.

«Строительство защитного сооружения будет проводиться за средства Госагентства по восстановлению. Нам нужно принять это процедурное решение для того, чтобы в следующем году, как нам обещают, построить этот объект. Он крайне необходим для города Харькова, для харьковчан, для обучения детей», — сказал Терехов.

Напомним, в середине июля архитектор Ольга Клейтман, руководитель архитектурной студии SBM Studio, которая в 2020 году выполнила проект реконструкции Саржиного яра, опубликовала сообщение о планах построить в этом парке офисный центр. По ее словам, общая площадь участка под строительство составляет 1,7 гектара, а это 10% территории яра.

13 августа противники строительства центра возле станции метро «Ботанический сад» провели пикник в Саржином яру, на котором записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием помешать возведению объекта. Терехов отстаивал позицию, что центр должен быть построен в частности из-за того, что средства на него выделяет государство.

О том, что для строительства центра выбрали новое место, мэр сообщал 1 сентября.