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Офісний центр, що планувався біля Саржиного яру, хочуть звести біля Металіста

Суспільство 19:53   06.09.2023
Олена Нагорна
Офісний центр, що планувався біля Саржиного яру, хочуть звести біля Металіста

Багатофункціональний центр, який харківська влада раніше планувала побудувати біля Саржиного яру, зведуть у Слобідському районі, на вулиці Георгія Тарасенка, 88.

Про це пише пресслужба Харківської міськради з посиланням на мера Ігоря Терехова.

Повідомляється, що на сьогоднішній сесії міськради депутати ухвалили рішення про надання управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлово-комунального господарства дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) на вул. Георгія Тарасенка, 88. Орієнтовна площа – 0,43 га.

“Будівництво захисної споруди проводитиметься за кошти Держагентства з відновлення. Нам потрібно ухвалити це процедурне рішення для того, щоб наступного року, як нам обіцяють, збудувати цей об’єкт. Він вкрай необхідний для міста Харкова, для харків’ян, для навчання дітей”, — сказав Терехов.

Нагадаємо, у середині липня архітекторка Ольга Клейтман, керівниця архітектурної студії SBM Studio, яка у 2020 році виконала проєкт реконструкції Саржиного яру, опублікувала допис щодо планів побудувати в цьому парку офісний центр площею 8700 квадратних метрів. За її словами, загальна площа ділянки під будівництво складає 1,7 гектара, і це 10% території парку.

13 серпня противники будівництва центру біля станції метро “Ботанічний сад” провели пікнік у Саржиному яру, на якому записали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою перешкодити зведенню об’єкта. Терехов відстоював позицію, що центр має бути побудований зокрема через те, що кошти на нього виділяє держава.

Про те, що для будівництва центру обрали нове місце, мер повідомляв 1 вересня.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 19:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багатофункціональний центр, який харківська влада раніше планувала побудувати біля Саржиного яру, зведуть у Слобідському районі, на вулиці Георгія Тарасенка, 88.".