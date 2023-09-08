1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области
В магазине в поселке Боровая алкоголем торговали без соответствующих документов и лицензии, сообщили в Нацполиции.
Правоохранители обнаружили нелегальный алкоголь и составили в отношении правонарушителя административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В магазине в поселке Боровая алкоголем торговали без соответствующих документов и лицензии, сообщили в Нацполиции.".