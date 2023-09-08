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1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области

Общество 17:37   08.09.2023
Оксана Якушко
1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области

В магазине в поселке Боровая алкоголем торговали без соответствующих документов и лицензии, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители обнаружили нелегальный алкоголь и составили в отношении правонарушителя административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 17:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В магазине в поселке Боровая алкоголем торговали без соответствующих документов и лицензии, сообщили в Нацполиции.".