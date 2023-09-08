1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области

В магазине в поселке Боровая алкоголем торговали без соответствующих документов и лицензии, сообщили в Нацполиции.

Правоохранители обнаружили нелегальный алкоголь и составили в отношении правонарушителя административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.