1730 л нелегального алкоголю знайшла поліція у крамниці на Харківщині

У крамниці у селищі Борова алкоголем торгували без відповідних документів і ліцензії, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці виявили нелегальний алкоголь і склали щодо правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.