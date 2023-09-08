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1730 л нелегального алкоголю знайшла поліція у крамниці на Харківщині

Суспільство 17:37   08.09.2023
Оксана Якушко
1730 л нелегального алкоголю знайшла поліція у крамниці на Харківщині

У крамниці у селищі Борова алкоголем торгували без відповідних документів і ліцензії, повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці виявили нелегальний алкоголь і склали щодо правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 17:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У крамниці у селищі Борова алкоголем торгували без відповідних документів і ліцензії, повідомили у Нацполіції.".