1730 л нелегального алкоголю знайшла поліція у крамниці на Харківщині
У крамниці у селищі Борова алкоголем торгували без відповідних документів і ліцензії, повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці виявили нелегальний алкоголь і склали щодо правопорушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У крамниці у селищі Борова алкоголем торгували без відповідних документів і ліцензії, повідомили у Нацполіції.".