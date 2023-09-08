Надевал военную форму и брал топор: на Харьковщине поймали серийного вора
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в серии краж на Харьковщине.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, с начала года к правоохранителям поступали обращения граждан о воровстве из магазинов. Сейчас известно о 26 таких фактах. Злоумышленник совершал кражи в городах Лозовая, Первомайский, Змиев, в Слободском, Новобаварском и Холодногорском районах Харькова.
«Установлено, что перед совершением преступления злоумышленник маскировался. Он переодевался в военную форму и прикрывал лицо. Также при себе всегда носил топор», — добавили в полиции.
Преступником оказался 38-летний переселенец из Донецкой области. Мужчина жил в городе Первомайский. Ранее он был судим за воровство и нанесение средней тяжести телесных повреждений.
Мужчине сообщили о подозрении по трем эпизодам краж на территории Лозовского района.
Полицейские установили, что 11 июня злоумышленник взял с собой топор и форму и приехал в поселок Краснопавловка. Там он проник в один из магазинов и похитил металлический сейф. Своими действиями он нанес ущерб на сумму 6755 гривен.
«Потом в другом магазине похитил денежные средства в сумме 6000 гривен. Спустя почти пол часа злоумышленник похитил еще из одного магазина 600 гривен», — рассказали правоохранители.
7 сентября во время обыска дома у мужчины полицейские обнаружили огнестрельное оружие и другие вещественные доказательства.
Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в серии краж на Харьковщине.".