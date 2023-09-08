Одягав війську форму і брав сокиру: на Харківщині піймали серійного крадія

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, з початку року до правоохоронців надходили звернення громадян про крадіжки з магазинів. Наразі відомо про 26 таких фактів. Зловмисник вчиняв крадіжки в містах Лозова, Первомайський, Зміїв, в Слобідському, Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

«Встановлено, що перед вчиненням злочину зловмисник маскувався. Він переодягався у військову форму та прикривав обличчя. Також при собі завжди носив сокиру», – додали у поліції.

Злочинцем виявився 38-річний переселенець з Донецької області. Чоловік мешкав в місті Первомайський. Раніше він був судимий за крадіжку та нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Наразі чоловіку повідомили про підозру по трьох епізодах крадіжок на території Лозівського району.

Поліцейські встановили, що 11 червня зловмисник, взяв з собою сокиру та форму і приїхав до селища Краснопавлівка. Там він проник до одного з магазинів та викрав металевий сейф. Своїми діями він завдав шкоди на суму 6 755 гривень.

«Потім в іншому магазині відтиснув замикальний механізм металопластикового вікна та проник до нього. Викрав грошові кошти в сумі 6000 гривень. Майже через пів години зловмисник викрав ще з одного магазину 600 гривень», – розповіли правоохоронці.

7 вересня під час обшуку вдома у чоловіка поліцейські знайшли вогнепальну зброю та інші речові докази.

Наразі фігурант перебуває у СІЗО, йому загрожує до 8 років тюрми.