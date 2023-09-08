Учительница лицея в Осколе на Харьковщине организовала учебу по стандартам рф
В селе Оскол Харьковской области 34-летняя учительница с июля по сентябрь прошлого года внедряла стандарты образования рф в лицее, ее разоблачили и задержали, сообщили в Нацполиции.
Женщина организовала работу лицея на русском языке и ввела методики обучения по русским учебникам.
Учительница прошла курсы переподготовки кадров образования по российским стандартам в городах Курск и Белгород, где получила знания методик и стандартов образования рф, по которым должна была преподавать в лицее.
30 августа правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 (Колаборационная деятельность) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 20:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Оскол Харьковской области 34-летняя учительница с июля по сентябрь прошлого года внедряла стандарты образования рф в лицее, ее разоблачили и задержали, сообщили в Нацполиции.".