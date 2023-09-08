Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф

У селі Оскол Харківської області 34-річна вчителька з липня по вересень минулого року впроваджувала стандарти освіти рф в ліцеї, її викрили та затримали, повідомили у Нацполіції .

Жінка організувала роботу ліцею російською мовою і запровадила методики навчання за російськими підручниками.

Вчителька пройшла курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у містах Курськ і Бєлгород, де отримала відповідні знання методик і стандартів освіти рф, за якими мала викладати в ліцеї.

30 серпня правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.