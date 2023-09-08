Учителька ліцею в Осколі на Харківщині організувала навчання за стандартами рф
У селі Оскол Харківської області 34-річна вчителька з липня по вересень минулого року впроваджувала стандарти освіти рф в ліцеї, її викрили та затримали, повідомили у Нацполіції .
Жінка організувала роботу ліцею російською мовою і запровадила методики навчання за російськими підручниками.
Вчителька пройшла курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у містах Курськ і Бєлгород, де отримала відповідні знання методик і стандартів освіти рф, за якими мала викладати в ліцеї.
30 серпня правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
Підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 20:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Оскол Харківської області 34-річна вчителька з липня по вересень минулого року впроваджувала стандарти освіти рф в ліцеї, її викрили та затримали, повідомили у Нацполіції .".