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В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении

Общество 15:12   08.09.2023
Виктория Яковенко
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении

На Купянско-Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия

Ситуация на этом участке фронта – сложная, сообщил в эфире нацмарафона представитель ГУ разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

«Украинские Силы безопасности и обороны держат линию фронта и успешно отражают атаки врага. Но ситуация, действительно, сложная. Конечно, мы внимательно следим за передвижениями сил и средств противника. Да, Купянск остается направлением по которому враг не прекращает попыток активных действий», — отметил Юсов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 15:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия".