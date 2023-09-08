В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении

На Купянско-Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия

Ситуация на этом участке фронта – сложная, сообщил в эфире нацмарафона представитель ГУ разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

«Украинские Силы безопасности и обороны держат линию фронта и успешно отражают атаки врага. Но ситуация, действительно, сложная. Конечно, мы внимательно следим за передвижениями сил и средств противника. Да, Купянск остается направлением по которому враг не прекращает попыток активных действий», — отметил Юсов.