У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку
На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжують активні бойові дії.
Ситуація на цій ділянці фронту – складна, повідомив в етері нацмарафону представник ГУ розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
«Українські Сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація, справді, складна. Звичайно, ми уважно стежимо за пересуваннями сил і засобів ворога. Так, Куп’янськ залишається напрямком по якому ворог не припиняє спроб активних дій», – зазначив Юсов.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжують активні бойові дії.".