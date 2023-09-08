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У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку

Суспільство 15:12   08.09.2023
Вікторія Яковенко
У ГУР повідомили про ситуацію на Куп’янському напрямку

На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжують активні бойові дії.

Ситуація на цій ділянці фронту – складна, повідомив в етері нацмарафону представник ГУ розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

«Українські Сили безпеки і оборони тримають лінію фронту і успішно відбивають атаки ворога. Але ситуація, справді, складна. Звичайно, ми уважно стежимо за пересуваннями сил і засобів ворога. Так, Куп’янськ залишається напрямком по якому ворог не припиняє спроб активних дій», – зазначив Юсов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 15:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжують активні бойові дії.".