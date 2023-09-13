Масштабный пожар на свалке в Первомайском: задействовали технику из Лозовой
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Под Первомайском Харьковской области уже несколько суток горит и тлеет городская мусорная свалка. На утро 13 сентября справиться с пожаром еще не удалось.
Для ликвидации ЧП уже привлекли технику из соседней громады, сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.
«Утром продолжается работа на свалке. Задействованы все необходимые службы. Работает бульдозер, который предоставила нам Лозовская громада», — отметил он.
Напомним, накануне директор первомайского КП «Жилсервис» Владислав Ключка проинформировал, что огонь на свалке погасили, но тление в толще мусора на глубине около 20 метров продолжается. Поэтому и сам город Первомайский, и ближайшие населенные пункты — которые сутки в едком дыму.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Первомайском Харьковской области уже несколько суток горит и тлеет городская мусорная свалка. На утро 13 сентября справиться с пожаром еще не удалось".