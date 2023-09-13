Масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Первомайському: задіяли техніку з Лозової

У Первомайському Харківської області вже кілька діб горить і тліє міське сміттєзвалище. На ранок 13 вересня впоратися із пожежею ще не вдалося.

Для ліквідації НП вже залучили техніку із сусідньої громади, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

“Зранку продовжується робота на сміттєзвалищі. Задіяні всі необхідні служби. Працює бульдозер, який надала нам Лозівська громада”, – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні директор первомайського КП “Жилсервіс” Владислав Ключка поінформував, що вогонь на сміттєзвалищі погасили, але тління у товщі сміття на глибині близько 20 метрів триває. Тому й саме місто Первомайський, і найближчі населені пункти – кілька діб у їдкому диму.