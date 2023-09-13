Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Первомайському: задіяли техніку з Лозової

Події 10:10   13.09.2023
Оксана Горун
Масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Первомайському: задіяли техніку з Лозової

У Первомайському Харківської області вже кілька діб горить і тліє міське сміттєзвалище. На ранок 13 вересня впоратися із пожежею ще не вдалося.

Для ліквідації НП вже залучили техніку із сусідньої громади, повідомив мер Первомайського Микола Бакшеєв.

“Зранку продовжується робота на сміттєзвалищі. Задіяні всі необхідні служби. Працює бульдозер, який надала нам Лозівська громада”, – зазначив він.

Нагадаємо, напередодні директор первомайського КП “Жилсервіс” Владислав Ключка поінформував, що вогонь на сміттєзвалищі погасили, але тління у товщі сміття на глибині близько 20 метрів триває. Тому й саме місто Первомайський, і найближчі населені пункти – кілька діб у їдкому диму.

Читайте також:  Чи загрожують Харкову відключення світла за графіком з 1 жовтня: відповідь Укренерго

Автор: Оксана Горун
Популярно
Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи у Севастополі
Командувач Повітряних сил ЗСУ прокоментував вибухи у Севастополі
13.09.2023, 10:44
Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині
Два роки був у розшуку: прикордонники зловили підозрюваного на Харківщині
13.09.2023, 10:29
Масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Первомайському: задіяли техніку з Лозової
Масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Первомайському: задіяли техніку з Лозової
13.09.2023, 10:10
Чи загрожують Харкову відключення за графіком з 1 жовтня: дані Укренерго
Чи загрожують Харкову відключення за графіком з 1 жовтня: дані Укренерго
13.09.2023, 09:29
На об’єктах енергетики в Україні збудували захисні споруди – Кудрицький
На об’єктах енергетики в Україні збудували захисні споруди – Кудрицький
13.09.2023, 09:42
Як живе прикордоння Харківщини: деякі села досі без світла та газу
Як живе прикордоння Харківщини: деякі села досі без світла та газу
13.09.2023, 08:56

Новини за темою:

21:25
КВПВ наводить лад у приватному секторі Салтівського району Харкова
20:10
Росіяни обстріляли агропідприємство на Харківщині, знищили комбайн – ДСНС
15:25
Первомайський – у диму: третій день тліють відходи на сміттєзвалищі
11:17
2,5 тонни сміття за 4 години зібрали волонтери у Харкові в яру (фото)
21:11
Внаслідок обстрілу спалахнув будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Масштабна пожежа на сміттєзвалищі в Первомайському: задіяли техніку з Лозової»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 10:10;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Первомайському Харківської області вже кілька діб горить і тліє міське сміттєзвалище. На ранок 13 вересня впоратися із пожежею ще не вдалося".