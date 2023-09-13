Завтра трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршрут

Завтра, 14 сентября, трамваи №16 и 16А не будут ходить с 10:00 до 15:00 по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова.

Это связано с аварийным ремонтом, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».