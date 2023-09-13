Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Завтра трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршрут

Общество 17:37   13.09.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршрут Фото: пресс-служба ХГС

Завтра, 14 сентября, трамваи №16 и 16А не будут ходить с 10:00 до 15:00 по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова.

Это связано с аварийным ремонтом, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

 

В это время трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Читайте также: Трамвай в Харькове насмерть сбил велосипедиста (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
13.09.2023, 15:26
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
13.09.2023, 13:12
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
Завтра временный автобус вместо трамвая будет возить пассажиров в Харькове
12.09.2023, 20:33
Маляр объяснила, почему на Лимано-Купянском направлении стало меньше боев
Маляр объяснила, почему на Лимано-Купянском направлении стало меньше боев
13.09.2023, 18:41

Новости по теме:

18:23
В поле на Харьковщине комбайн наехал на мину: водитель получил ранения (фото)
17:37
Завтра трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршрут
16:26
Харьковчане могут забрать свои машины, брошенные в начале войны
16:11
Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных
15:26
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Завтра трамваи на Салтовке в Харькове временно изменят маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 17:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 14 сентября, трамваи №16 и 16А не будут ходить с 10:00 до 15:00 по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Академика Павлова.".