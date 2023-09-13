Завтра трамваї на Салтівці у Харкові тимчасово змінять маршрут
Завтра, 14 вересня, трамваї №16 та 16А не ходитимуть з 10:00 до 15:00 вул. Шевченка та вул. Героїв Праці на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова.
Це пов’язано із аварійним ремонтом, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 14 вересня, трамваї №16 та 16А не ходитимуть з 10:00 до 15:00 вул. Шевченка та вул. Героїв Праці на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова.".