Завтра трамваї на Салтівці у Харкові тимчасово змінять маршрут

Завтра, 14 вересня, трамваї №16 та 16А не ходитимуть з 10:00 до 15:00 вул. Шевченка та вул. Героїв Праці на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Академіка Павлова.

Це пов’язано із аварійним ремонтом, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».