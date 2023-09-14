«Семейный бизнес»: на Харьковщине мужчина, мать и сын продавали наркотики

В Харьковской области правоохранители задержали семью, которая торговала каннабисом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 59-летний житель Лозовой решил сбывать каннабис. К противоправной деятельности мужчина привлек свою сожительницу и ее сына.

«Купив каннабис у неустановленного на данный момент лица, злоумышленники расфасовали его по небольшим сверткам, которые продавали наркозависимым. С покупателями встречались лично и передавали им товар, получая деньги», — добавили в прокуратуре.

Во время обыска дома у подозреваемых правоохранители нашли каннабис, специальные принадлежности, бутылки с наркотическим веществом и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения в целях сбыта, а также сбыта наркотических средств, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УКУ).