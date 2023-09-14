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«Семейный бизнес»: на Харьковщине мужчина, мать и сын продавали наркотики

Общество 13:19   14.09.2023
Виктория Яковенко
«Семейный бизнес»: на Харьковщине мужчина, мать и сын продавали наркотики Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области правоохранители задержали семью, которая торговала каннабисом.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 59-летний житель Лозовой решил сбывать каннабис. К противоправной деятельности мужчина привлек свою сожительницу и ее сына.

«Купив каннабис у неустановленного на данный момент лица, злоумышленники расфасовали его по небольшим сверткам, которые продавали наркозависимым. С покупателями встречались лично и передавали им товар, получая деньги», — добавили в прокуратуре.

Во время обыска дома у подозреваемых правоохранители нашли каннабис, специальные принадлежности, бутылки с наркотическим веществом и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения, хранения в целях сбыта, а также сбыта наркотических средств, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 13:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители задержали семью, которая торговала каннабисом.".