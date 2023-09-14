«Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики
В Харківській області правоохоронці затримали сім’ю, яка торгувала канабісом.
За даними Харківської обласної прокуратури, 59-річний мешканець Лозової вирішив збувати канабіс. До протиправної діяльності чоловік залучив свою співмешканку і її сина.
«Придбавши канабіс у невстановленої на теперішній час особи, зловмисники розфасували його по невеликим згорткам, які продавали наркозалежним. З покупцями зустрічались особисто і передавали їм товар, отримуючи гроші», – додали в прокуратурі.
Під час обшуку вдома у підозрюваних правоохоронці знайшли канабіс, спеціальне приладдя, пляшки з наркотичною речовиною та інші докази протиправної діяльності.
Фігурантам повідомили про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області правоохоронці затримали сім’ю, яка торгувала канабісом.".