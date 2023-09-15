Сколько миллиардов получила Харьковщина на отстройку и оборону. Данные Шмыгаля

3,56 миллиарда гривен выделили Харьковской области на восстановление инфраструктуры и жилья из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме этого, в этом году Харьковщине перечислили 4,4 миллиарда гривен целевых субвенций. Из резервного фонда регион получил 1,3 миллиарда на возведение фортификационных сооружений. Еще 19,7 миллиона — на компенсацию учреждениям, где проживают ВПЛ, рассказал Шмыгаль 14 сентября на конгрессе местных и региональных властей.

В сравнении с прошлым годом поступления местных бюджетов Харьковщины выросли на 19%, подчеркнул премьер.

Как сообщали в ХОВА в конце июля, 27 многоквартирных жилых домов будут восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства госбюджета, выделенные из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

В июле Кабмин одобрил выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии почти полмиллиарда гривен на восстановление 20 объектов в четырех областях. Из них 17 объектов — на Харьковщине, однако сумма для региона не указывается.