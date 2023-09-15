Сколько миллиардов получила Харьковщина на отстройку и оборону. Данные Шмыгаля
3,56 миллиарда гривен выделили Харьковской области на восстановление инфраструктуры и жилья из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кроме этого, в этом году Харьковщине перечислили 4,4 миллиарда гривен целевых субвенций. Из резервного фонда регион получил 1,3 миллиарда на возведение фортификационных сооружений. Еще 19,7 миллиона — на компенсацию учреждениям, где проживают ВПЛ, рассказал Шмыгаль 14 сентября на конгрессе местных и региональных властей.
В сравнении с прошлым годом поступления местных бюджетов Харьковщины выросли на 19%, подчеркнул премьер.
Читайте также: Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
Как сообщали в ХОВА в конце июля, 27 многоквартирных жилых домов будут восстанавливать в этом году в Харьковской области за средства госбюджета, выделенные из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
В июле Кабмин одобрил выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии почти полмиллиарда гривен на восстановление 20 объектов в четырех областях. Из них 17 объектов — на Харьковщине, однако сумма для региона не указывается.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сколько миллиардов получила Харьковщина на отстройку и оборону. Данные Шмыгаля»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 10:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3,56 миллиарда гривен выделили Харьковской области на восстановление инфраструктуры и жилья из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.".