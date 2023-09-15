Скільки мільярдів отримала Харківщина на відновлення та оборону. Дані Шмигаля

3,56 мільярда гривень виділили Харківській області на відновлення інфраструктури та житла із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім цього, цього року Харківщині перерахували 4,4 мільярда гривень цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 мільярда на будівництво фортифікаційних споруд. Ще 19,7 мільйона – на компенсацію установам, де проживають ВПО, розповів Шмигаль 14 вересня на конгресі місцевих та регіональних влад.

Порівняно з минулим роком надходження місцевих бюджетів Харківщини зросли на 19%, наголосив прем’єр.

Як повідомляли в ХОВА наприкінці липня, 27 багатоквартирних житлових будинків відновлюватимуть цього року в Харківській області за гроші з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У липні Кабмін схвалив виділення із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії майже пів мільярда гривень на відновлення 20 об’єктів у чотирьох областях. З них 17 об’єктів на Харківщині, проте сума для регіону не вказувалася.