Скільки мільярдів отримала Харківщина на відновлення та оборону. Дані Шмигаля
3,56 мільярда гривень виділили Харківській області на відновлення інфраструктури та житла із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Крім цього, цього року Харківщині перерахували 4,4 мільярда гривень цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 мільярда на будівництво фортифікаційних споруд. Ще 19,7 мільйона – на компенсацію установам, де проживають ВПО, розповів Шмигаль 14 вересня на конгресі місцевих та регіональних влад.
Порівняно з минулим роком надходження місцевих бюджетів Харківщини зросли на 19%, наголосив прем’єр.
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Як повідомляли в ХОВА наприкінці липня, 27 багатоквартирних житлових будинків відновлюватимуть цього року в Харківській області за гроші з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
У липні Кабмін схвалив виділення із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії майже пів мільярда гривень на відновлення 20 об’єктів у чотирьох областях. З них 17 об’єктів на Харківщині, проте сума для регіону не вказувалася.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 10:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3,56 мільярда гривень виділили Харківській області на відновлення інфраструктури та житла із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.".