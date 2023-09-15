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Скільки мільярдів отримала Харківщина на відновлення та оборону. Дані Шмигаля

Економіка 10:32   15.09.2023
Олена Нагорна
Скільки мільярдів отримала Харківщина на відновлення та оборону. Дані Шмигаля

3,56 мільярда гривень виділили Харківській області на відновлення інфраструктури та житла із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім цього, цього року Харківщині перерахували 4,4 мільярда гривень цільових субвенцій. З резервного фонду регіон отримав 1,3 мільярда на будівництво фортифікаційних споруд. Ще 19,7 мільйона – на компенсацію установам, де проживають ВПО, розповів Шмигаль 14 вересня на конгресі місцевих та регіональних влад.

Порівняно з минулим роком надходження місцевих бюджетів Харківщини зросли на 19%, наголосив прем’єр.

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Як повідомляли в ХОВА наприкінці липня, 27 багатоквартирних житлових будинків відновлюватимуть цього року в Харківській області за гроші з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

У липні Кабмін схвалив виділення із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії майже пів мільярда гривень на відновлення 20 об’єктів у чотирьох областях. З них 17 об’єктів на Харківщині, проте сума для регіону не вказувалася.

Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3,56 мільярда гривень виділили Харківській області на відновлення інфраструктури та житла із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.".