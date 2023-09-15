В громаде на Харьковщине торговали алкоголем, несмотря на «сухой закон»
Фото: ГУНП в Харьковской области
Несмотря на запрет военной администрации в селе Пески-Радьковские Боровской поселковой громады Изюмского района в двух магазинах продавали алкоголь.
Нарушителей обнаружили 15 сентября, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 156 КУпАП. Собранные материалы направлены на рассмотрение административной комиссии», – добавили полицейские.
Напомним, с 9 сентября в Боровской громаде в Харьковской области запретили торговлю не только крепким алкоголем, но и пивом и слабоалкогольными напитками.
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на запрет военной администрации в селе Пески-Радьковские Боровской поселковой громады Изюмского района в двух магазинах продавали алкоголь.".