У громаді на Харківщині торгували алкоголем попри «сухий закон»

Попри заборону військової адміністрації у селі Піски-Радьківські Борівської селищної громади Ізюмського району у двох магазинах продавали алкоголь.

Порушників виявили 15 вересня, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Щодо порушників складено адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП. Зібрані матеріали направлені на розгляд адміністративної комісії», – додали поліцейські.

Нагадаємо, з 9 вересня у Борівській громаді на Харківщині заборонили торгівлю не лише міцним алкоголем, а й пивом та слабоалкогольними напоями.

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