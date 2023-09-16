Live
  • Сб 16.09.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🔴

В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику

Происшествия 11:02   16.09.2023
Оксана Горун
В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику Фото: скриншот

Штурмовые группы армии РФ под Купянском стали более малочисленными, а боеприпасов расходуют меньше, чем месяц назад. О событиях на фронте рассказала в эфире нацмарафона спикер 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига.

«В последние несколько недель мы заметили некоторые изменения. Скажем, если раньше они (оккупанты — Ред.) проводили штурмовые действия, это были группы пехоты – 10-12 – до 20 человек. В последнее время эти группы значительно уменьшились. Это три-четыре – до пяти человек. Если это можно назвать изменением тактики, это выглядит именно так», — сообщила Замрига в эфире.

Она также отметила, что хотя россияне и особо не жалеют боеприпасы, все же используют их не так интенсивно, как месяц или два назад.

«Иногда «поливают» просто посадки – не прицельно очень часто это делают», — отметила она.

В целом, по оценкам представительницы ВСУ, враг на Купянском направлении сейчас «затаился».

Читайте также: На Купянском направлении РФ «зализывает раны» и пополняет живую силу – военная

«В течение этих суток ситуация радикальных изменений не претерпела, враг несколько притих, штурмовых действий не проводит. Скажем так, затаился. Подозреваем, что производит доукомплектование своих войск после того, как у них были значительные потери. Артобстрелы продолжаются и авиационные удары», — резюмировала ситуацию Замрига.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове взрывы. Синегубов призывает быть в укрытиях
В Харькове взрывы. Синегубов призывает быть в укрытиях
16.09.2023, 11:15
В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику
В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику
16.09.2023, 11:02
Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов
Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов
16.09.2023, 08:27
Два ребенка пострадали в ДТП в Харькове (фото)
Два ребенка пострадали в ДТП в Харькове (фото)
16.09.2023, 09:10
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
15.09.2023, 22:00
Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов
Армия РФ нанесла четыре удара по Харькову — Синегубов
16.09.2023, 11:25

Новости по теме:

07:26
Оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
07:13
Вражеский грузовик уничтожили на Харьковщине пограничники (видео)
19:49
Генштаб ВСУ сообщил, какие населенные пункты обстрелял враг на Харьковщине
17:43
«Господи, не дай мне умереть, иначе кто их напоит»: судьба животных в Харькове
13:54
Противник изменил тактику на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 11:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Штурмовые группы армии РФ под Купянском стали более малочисленными, а боеприпасов расходуют меньше, чем месяц назад. О событиях на фронте рассказала в эфире нацмарафона спикер 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига".