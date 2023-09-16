В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику

Штурмовые группы армии РФ под Купянском стали более малочисленными, а боеприпасов расходуют меньше, чем месяц назад. О событиях на фронте рассказала в эфире нацмарафона спикер 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига.

«В последние несколько недель мы заметили некоторые изменения. Скажем, если раньше они (оккупанты — Ред.) проводили штурмовые действия, это были группы пехоты – 10-12 – до 20 человек. В последнее время эти группы значительно уменьшились. Это три-четыре – до пяти человек. Если это можно назвать изменением тактики, это выглядит именно так», — сообщила Замрига в эфире.

Она также отметила, что хотя россияне и особо не жалеют боеприпасы, все же используют их не так интенсивно, как месяц или два назад.

«Иногда «поливают» просто посадки – не прицельно очень часто это делают», — отметила она.

В целом, по оценкам представительницы ВСУ, враг на Купянском направлении сейчас «затаился».

«В течение этих суток ситуация радикальных изменений не претерпела, враг несколько притих, штурмовых действий не проводит. Скажем так, затаился. Подозреваем, что производит доукомплектование своих войск после того, как у них были значительные потери. Артобстрелы продолжаются и авиационные удары», — резюмировала ситуацию Замрига.