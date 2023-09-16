В ВСУ рассказали о ситуации на Купянском направлении: враг изменил тактику
Штурмовые группы армии РФ под Купянском стали более малочисленными, а боеприпасов расходуют меньше, чем месяц назад. О событиях на фронте рассказала в эфире нацмарафона спикер 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига.
«В последние несколько недель мы заметили некоторые изменения. Скажем, если раньше они (оккупанты — Ред.) проводили штурмовые действия, это были группы пехоты – 10-12 – до 20 человек. В последнее время эти группы значительно уменьшились. Это три-четыре – до пяти человек. Если это можно назвать изменением тактики, это выглядит именно так», — сообщила Замрига в эфире.
Она также отметила, что хотя россияне и особо не жалеют боеприпасы, все же используют их не так интенсивно, как месяц или два назад.
«Иногда «поливают» просто посадки – не прицельно очень часто это делают», — отметила она.
В целом, по оценкам представительницы ВСУ, враг на Купянском направлении сейчас «затаился».
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«В течение этих суток ситуация радикальных изменений не претерпела, враг несколько притих, штурмовых действий не проводит. Скажем так, затаился. Подозреваем, что производит доукомплектование своих войск после того, как у них были значительные потери. Артобстрелы продолжаются и авиационные удары», — резюмировала ситуацию Замрига.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Штурмовые группы армии РФ под Купянском стали более малочисленными, а боеприпасов расходуют меньше, чем месяц назад. О событиях на фронте рассказала в эфире нацмарафона спикер 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрига".