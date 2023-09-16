У ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп’янському напрямку: ворог змінив тактику

Штурмові групи армії РФ під Куп’янськом стали нечисленнішими, а боєприпасів витрачають менше, ніж місяць тому. Про події на фронті розповіла в етері нацмарафону речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.

“За останні кілька тижнів ми помітили деякі зміни. Скажімо, якщо раніше вони (окупанти – Ред.) проводили штурмові дії, це були групи піхоти – 10-12 – до 20 навіть осіб. Крайнім часом ці групи значно зменшилися. Це три-чотири – до п’яти осіб. Якщо це можна назвати зміною тактики, то це виглядає саме так“, – повідомила Замрига в етері.

Вона також зазначила, що хоча росіяни й особливо не шкодують боєприпасів, все ж таки використовують їх не так інтенсивно, як місяць чи два тому.

“Іноді “поливають” просто посадки – не прицільно дуже часто це роблять”, – зазначила вона.

Загалом, за оцінками представниці ЗСУ, ворог на Куп’янському напрямі зараз “зачаївся”.

“Упродовж цієї доби ситуація радикальних змін не зазнала, ворог дещо притих, штурмових дій не проводить. Скажімо так, зачаївся. Підозрюємо, що проводить доукомплектування своїх військ після того, як у них були значні втрати“, – резюмувала ситуацію Замрига.