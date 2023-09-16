У ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп’янському напрямку: ворог змінив тактику
Штурмові групи армії РФ під Куп’янськом стали нечисленнішими, а боєприпасів витрачають менше, ніж місяць тому. Про події на фронті розповіла в етері нацмарафону речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.
“За останні кілька тижнів ми помітили деякі зміни. Скажімо, якщо раніше вони (окупанти – Ред.) проводили штурмові дії, це були групи піхоти – 10-12 – до 20 навіть осіб. Крайнім часом ці групи значно зменшилися. Це три-чотири – до п’яти осіб. Якщо це можна назвати зміною тактики, то це виглядає саме так“, – повідомила Замрига в етері.
Вона також зазначила, що хоча росіяни й особливо не шкодують боєприпасів, все ж таки використовують їх не так інтенсивно, як місяць чи два тому.
“Іноді “поливають” просто посадки – не прицільно дуже часто це роблять”, – зазначила вона.
Загалом, за оцінками представниці ЗСУ, ворог на Куп’янському напрямі зараз “зачаївся”.
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“Упродовж цієї доби ситуація радикальних змін не зазнала, ворог дещо притих, штурмових дій не проводить. Скажімо так, зачаївся. Підозрюємо, що проводить доукомплектування своїх військ після того, як у них були значні втрати“, – резюмувала ситуацію Замрига.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Штурмові групи армії РФ під Куп’янськом стали нечисленнішими, а боєприпасів витрачають менше, ніж місяць тому. Про події на фронті розповіла в етері нацмарафону речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига".