Мужчину, которого поймали на блок-посту с наркотиками, осудят на Харьковщине
Следователи направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения наркотиков мужчиной на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.
В июле зип-пакеты с запрещенным веществом зеленого цвета обнаружили военнослужащие на контрольно-пропускном пункте у 48-летнего злоумышленника.
Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и направили на экспертное исследование. Согласно выводам экспертов, зеленое вещество оказалось наркотиком.
Мужчину будут судить по обвинению по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 21:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения наркотиков мужчиной на Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".