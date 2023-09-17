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Мужчину, которого поймали на блок-посту с наркотиками, осудят на Харьковщине

Происшествия 21:24   17.09.2023
Оксана Якушко
Мужчину, которого поймали на блок-посту с наркотиками, осудят на Харьковщине

Следователи направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения наркотиков мужчиной на  Харьковщине, сообщили в Нацполиции.

В июле зип-пакеты с запрещенным веществом зеленого цвета обнаружили военнослужащие на контрольно-пропускном пункте у 48-летнего злоумышленника.

Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и направили на экспертное исследование. Согласно выводам экспертов, зеленое вещество оказалось наркотиком.

Мужчину будут судить по обвинению по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: «Семейный бизнес»: на Харьковщине мужчина, мать и сын продавали наркотики

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 сентября 2023 в 21:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи направили в суд материалы уголовного дела по факту хранения наркотиков мужчиной на  Харьковщине, сообщили в Нацполиции.".