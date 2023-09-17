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Чоловіка, якого впіймали на блок-посту з наркотиками, судитимуть на Харківщині

Події 21:24   17.09.2023
Оксана Якушко
Чоловіка, якого впіймали на блок-посту з наркотиками, судитимуть на Харківщині

Слідчі направили до суду матеріали кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків чоловіком на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

У липні зіп-пакети з забороненою речовиною зеленого кольору виявили військовослужбовці на контрольно-пропускному пункті у 48-річного зловмисника.

Працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина виявилася наркотичною.

Чоловіка судитимуть за обвинуваченням за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Читайте також: «Сімейний бізнес»: на Харківщині чоловік, мати і син продавали наркотики

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 21:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі направили до суду матеріали кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків чоловіком на Харківщині, повідомили у Нацполіції.".