Чоловіка, якого впіймали на блок-посту з наркотиками, судитимуть на Харківщині
Слідчі направили до суду матеріали кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків чоловіком на Харківщині, повідомили у Нацполіції.
У липні зіп-пакети з забороненою речовиною зеленого кольору виявили військовослужбовці на контрольно-пропускному пункті у 48-річного зловмисника.
Працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина виявилася наркотичною.
Чоловіка судитимуть за обвинуваченням за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 21:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі направили до суду матеріали кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків чоловіком на Харківщині, повідомили у Нацполіції.".