Чоловіка, якого впіймали на блок-посту з наркотиками, судитимуть на Харківщині

Слідчі направили до суду матеріали кримінальної справи за фактом зберігання наркотиків чоловіком на Харківщині, повідомили у Нацполіції.

У липні зіп-пакети з забороненою речовиною зеленого кольору виявили військовослужбовці на контрольно-пропускному пункті у 48-річного зловмисника.

Працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина виявилася наркотичною.

Чоловіка судитимуть за обвинуваченням за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.