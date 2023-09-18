Бешеные коты напали на ребенка и мужчину: на Лозовщине объявили карантин

В Лозовской громаде на Харьковщине зафиксировали два случая бешенства у домашних животных.

13 сентября в селе Бакшаровка домашняя кошка укусила за стопу мальчика, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Родителям пришлось обезвредить животное. На следующий день ее тело отвезли в Лозовскую лабораторию Госпродпотребслужбы. В пятницу, 15 сентября, у кошки подтвердили бешенство. Ребенок находится под наблюдением врачей», — добавил Зеленский.

10 сентября в селе Садовое домашняя кошка напала на мужчину. На четвертый день животное умерло. В этом случае также подтвердили бешенство. Мужчине оказывают медицинскую помощь, рассказал мэр Лозовой.

«В связи с этим 18 сентября на противоэпизоотической комиссии решили ввести карантинные ограничения по бешенству на территории сел Садовое и Бакшаровка. Угрожающей зоной определили села Ивановка, Богомоловка, Бритай, Рождественка, Павловка Вторая и Зеленая Роща. Запланировали дополнительные профилактические меры», – отметил Зеленский.