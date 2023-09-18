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Скажені коти напали на дитину та чоловіка: на Лозівщині оголосили карантин

Події 14:26   18.09.2023
Вікторія Яковенко
Скажені коти напали на дитину та чоловіка: на Лозівщині оголосили карантин

В Лозівській громаді на Харківщині зафіксували два випадки сказу в домашніх тварин.

13 вересня у селі Бакшарівка домашня кішка вкусила за стопу хлопчика, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

«Батькам довелося знешкодити тварину. На наступний день її тіло відвезли до Лозівської лабораторії Держпродспоживслужби. У п’ятницю, 15 вересня, у кішки підтвердили сказ. Дитина знаходиться під наглядом лікарів», – додав Зеленський.

10 вересня у селі Садове домашня кішка напала на чоловіка. На четвертий день тварина померла. У цьому випадку також підтвердили сказ. Чоловіку надають медичну допомогу, розповів мер Лозової.

«У зв’язку з цим 18 вересня на протиепізоотичній комісії вирішили ввести карантинні обмеження по сказу на території сіл Садове та Бакшарівка. Загрозливою зоною визнали села Іванівка, Богомолівка, Бритай, Різдвянка, Павлівка Друга та Зелений Гай. Запланували додаткові профілактичні заходи», – зазначив Зеленський.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Лозівській громаді на Харківщині зафіксували два випадки сказу в домашніх тварин.".