ПВО сбила все 17 ракет, которыми атаковали Украину ночью (видео)

Ночью над Украиной сбили 18 «шахедов» и 17 ракет, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

«Шахеды» летели с двух направлений: Приморско-Ахтарск – рф и мыс Чауда – ВОТ Крыма. Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования», — сообщили ВС ВСУ.

Показатель сбития ракет минувшей ночью — стопроцентный. Для атаки Украины армия РФ использовала восемь Ту-95МС. Они осуществили пуски 17 ракет с территории Волгоградской области.

В течение ночи ВС ВСУ информировали о пролете ракет над различными регионами Украины, в том числе — Харьковской областью.

Кадры работы украинской ПВО утром опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей», — проинформировали защитники украинского неба.