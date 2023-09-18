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ПВО сбила все 17 ракет, которыми атаковали Украину ночью (видео)

Происшествия 08:38   18.09.2023
Оксана Горун
ПВО сбила все 17 ракет, которыми атаковали Украину ночью (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Ночью над Украиной сбили 18 «шахедов» и 17 ракет, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

«Шахеды» летели с двух направлений: Приморско-Ахтарск – рф и мыс Чауда – ВОТ Крыма. Всего зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей. 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования», — сообщили ВС ВСУ.

Сбили ракеты над Украиной

Показатель сбития ракет минувшей ночью — стопроцентный. Для атаки Украины армия РФ использовала восемь Ту-95МС. Они осуществили пуски 17 ракет с территории Волгоградской области.

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В течение ночи ВС ВСУ информировали о пролете ракет над различными регионами Украины, в том числе — Харьковской областью.

Кадры работы украинской ПВО утром опубликовал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей», — проинформировали защитники украинского неба.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью над Украиной сбили 18 «шахедов» и 17 ракет, проинформировали Воздушные силы ВСУ".