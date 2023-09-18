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ППО збила всі 17 ракет, якими атакували Україну вночі (відео)

Події 08:38   18.09.2023
Оксана Горун
ППО збила всі 17 ракет, якими атакували Україну вночі (відео)

Вночі над Україною збили 18 “шахедів” та 17 ракет, поінформували Повітряні сили ЗСУ.

“Шахеди” летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ і мис Чауда – ТОТ Криму. Усього зафіксовано 24 ударні БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування”, – повідомили ПС ЗСУ.

Збили ракети над Україною

Показник збиття ракет минулої ночі – стовідсотковий. Для атаки України армія РФ використала вісім Ту-95МС. Вони здійснили пуски 17 ракет із території Волгоградської області.

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Протягом ночі ПС ЗСУ інформували про проліт ракет над різними регіонами України, у тому числі – Харківською областю.

Кадри роботи української ППО зранку опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.

“Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей”, – поінформували захисники українського неба.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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