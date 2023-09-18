ППО збила всі 17 ракет, якими атакували Україну вночі (відео)
Вночі над Україною збили 18 “шахедів” та 17 ракет, поінформували Повітряні сили ЗСУ.
“Шахеди” летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ і мис Чауда – ТОТ Криму. Усього зафіксовано 24 ударні БПЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування”, – повідомили ПС ЗСУ.
Показник збиття ракет минулої ночі – стовідсотковий. Для атаки України армія РФ використала вісім Ту-95МС. Вони здійснили пуски 17 ракет із території Волгоградської області.
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Протягом ночі ПС ЗСУ інформували про проліт ракет над різними регіонами України, у тому числі – Харківською областю.
Кадри роботи української ППО зранку опублікував командувач Повітряних сил Микола Олещук.
“Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей”, – поінформували захисники українського неба.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі над Україною збили 18 “шахедів” та 17 ракет, поінформували Повітряні сили ЗСУ".