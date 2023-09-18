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Враг прорабатывает «шахедами» пути для атак критической инфраструктуры — Ким

Происшествия 10:43   18.09.2023
Оксана Горун
Враг прорабатывает «шахедами» пути для атак критической инфраструктуры — Ким Фото: скриншот

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким предположил, почему российские «шахеды» изменили траектории полетов над территорией Украины. Подробности последних атак в нацмарафоне также сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

«Враг изменил маршруты пролета «шахедов», и в том числе, я считаю, что они таким образом прорабатывают пути, как атаковать критическую инфраструктуру. Потому что непонятные совсем траектории, но они проходят мимо или над теми объектами, которые в дальнейшем будут целями. Но хорошо, что Вооруженные силы понимают то, что понимают россияне», — сказал Виталий Ким.

Юрий Игнат отметил, что «шахеды» — непростая цель, даже несмотря на их относительно маленькую скорость. Эти беспилотники специально созданы, чтобы обходить ПВО. Тем не менее во время массированной атаки минувшей ночью удалось сбить 18 из 24 БПЛА, которые запустили оккупанты по Украине.

«Направления враг выбирает разные. И запуск — вы также видите — с разных направлений по разным маршрутам», — отметил Игнат.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 10:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким предположил, почему российские «шахеды» изменили траектории полетов над территорией Украины. Подробности последних атак в нацмарафоне также сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат".