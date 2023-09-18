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Ворог пропрацьовує “шахедами” шляхи для атак критичної інфраструктури – Кім

Події 10:43   18.09.2023
Оксана Горун
Ворог пропрацьовує “шахедами” шляхи для атак критичної інфраструктури – Кім Фото: скріншот

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, чому російські “шахеди” змінили траєкторії польотів над територією України. Подробиці останніх атак у нацмарафоні також повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Ворог змінив маршрути прольоту “шахедів” і в тому числі я вважаю, що вони таким чином пропрацьовують шляхи, як атакувати критичну інфраструктуру. Тому що незрозумілі зовсім траєкторії, але вони проходять поряд чи над тими об’єктами, які надалі будуть цілями. Але добре, що Збройні сили розуміють те, що розуміють росіяни”, – сказав Віталій Кім.

Юрій Ігнат зазначив, що “шахеди” – непроста ціль, навіть попри їхню відносно маленьку швидкість. Ці безпілотники спеціально створені, щоби обходити ППО. Проте під час масованої атаки минулої ночі вдалося збити 18 із 24 БПЛА, які запустили окупанти по Україні.

Напрямки ворог обирає різні. І напрямки – ви теж бачите, з різних напрямків по різних маршрутах“, – зазначив Ігнат.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 10:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, чому російські “шахеди” змінили траєкторії польотів над територією України. Подробиці останніх атак у нацмарафоні також повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат".