Синегубов о ракетных ударах по Харькову: тип ракет устанавливается
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 23:10 18 сентября по Харькову нанесли три удара. Все пришлись по Холодногорскому району.
«Тип ракет устанавливается. В результате обстрела возник пожар нежилого здания. Без пострадавших», — написал Синегубов утром 19 сентября.
В течение суток по области нанесли авиаудары — пострадали Берестовое в Купянском районе, Копанки и Шейковка — в Изюмском.
«Под артиллерийским огнем оказались более 16 населенных пунктов области, в том числе Одноробовка, Стрелечья, Волчанск, Озерное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка. В 10:30 в г. Волчанск Чугуевского района в результате вражеского артобстрела повреждены помещения детского сада, забор, детская площадка, электросети. Без пострадавших. В 19:00 в Волчанске на территории лесного хозяйства в результате обстрела оккупантов горела подстилка на площади 300 кв. м», — сообщил о наиболее значительных последствиях обстрелов Синегубов.
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Информации о пострадавших в регионе нет.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 23:10 18 сентября по Харькову нанесли три удара. Все пришлись по Холодногорскому району".