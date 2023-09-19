Live
  • Вт 19.09.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.99
    • 🟢

Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється

Події 08:21   19.09.2023
Оксана Горун
Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 23:10 18 вересня по Харкову завдали трьох ударів. Усі припали по Холодногірському району.

“Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих”, – написав Синєгубов вранці 19 вересня.

Протягом доби по області завдали авіаударів – постраждали Берестове в Куп’янському районі, Копанки та Шийківка – в Ізюмському.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка. О 10:30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих. О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300 м кв“, – повідомив про найбільш значні наслідки обстрілів Синєгубов.

Читайте також:  Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про пожежу

Інформації щодо постраждалих у регіоні немає.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється
Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється
19.09.2023, 08:21
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
Мельник повідомив про ворожу ракету і закликав харків’ян бути в укриттях
18.09.2023, 23:03
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
«Харківводоканал» підготував до зими комунікації в укриттях
«Харківводоканал» підготував до зими комунікації в укриттях
18.09.2023, 16:20
ЗСУ суттєво “вибили” “елітні” підрозділи окупантів: дані ISW
ЗСУ суттєво “вибили” “елітні” підрозділи окупантів: дані ISW
19.09.2023, 07:53
Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про пожежу
Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про пожежу
19.09.2023, 08:11

Новини за темою:

08:11
Ракетний удар по Харкову: ДСНС повідомила про пожежу
07:13
Авіаудари та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ
23:11
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомляє, що ворог б’є ракетами по центру
21:28
Допомога сім’ям із прийомними дітьми: про унікальну програму розповіли у ХОВА
18:47
Авіація РФ била по Харківщині: Генштаб ЗСУ назвав три населені пункти

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 23:10 18 вересня по Харкову завдали трьох ударів. Усі припали по Холодногірському району".