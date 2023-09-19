Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 23:10 18 вересня по Харкову завдали трьох ударів. Усі припали по Холодногірському району.
“Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих”, – написав Синєгубов вранці 19 вересня.
Протягом доби по області завдали авіаударів – постраждали Берестове в Куп’янському районі, Копанки та Шийківка – в Ізюмському.
“Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка. О 10:30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих. О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300 м кв“, – повідомив про найбільш значні наслідки обстрілів Синєгубов.
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Інформації щодо постраждалих у регіоні немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 23:10 18 вересня по Харкову завдали трьох ударів. Усі припали по Холодногірському району".