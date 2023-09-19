Синєгубов про ракетні удари по Харкову: тип ракет встановлюється

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що о 23:10 18 вересня по Харкову завдали трьох ударів. Усі припали по Холодногірському району.

“Тип ракет встановлюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа нежитлової будівлі. Без постраждалих”, – написав Синєгубов вранці 19 вересня.

Протягом доби по області завдали авіаударів – постраждали Берестове в Куп’янському районі, Копанки та Шийківка – в Ізюмському.

“Під артилерійським вогнем опинилися понад 16 населених пунктів області, зокрема Одноробівка, Стрілеча, Вовчанськ, Озерне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка. О 10:30 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приміщення дитячого садка, паркан, дитячий майданчик, електромережі. Без потерпілих. О 19:00 у м. Вовчанськ на території лісового господарства внаслідок обстрілу окупантів горіла підстилка на площі 300 м кв“, – повідомив про найбільш значні наслідки обстрілів Синєгубов.

Інформації щодо постраждалих у регіоні немає.