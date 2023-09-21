Сейчас враг не проводит активных штурмов на Купянском направлении – военная

Сейчас на Купянском направлении армия РФ активно применяет артиллерию и минометы.

«На данный момент ситуация стабилизирована. Активных штурмовых действий в полосе ответственности нашей бригады враг сейчас не предпринимает. Проводит доукомплектацию особого состава, так как последние две – три недели он нес значительные потери. Сейчас доукомплектовывается мобилизованными, кадровыми военными, есть люди, которые еще совсем недавно были в местах лишения свободы. На данном этапе, наша война на нашем направлении сейчас – артиллерия и минометы. Враг проводит активное артиллерийское поражение, в ответ проводим контрбатарейную борьбу, минометы активно работают», — сообщила в эфире нацмарафона пресс-секретарь 19-й ОМБр ВСУ им. князя Романа Великого Надежда Замрыга.