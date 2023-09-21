Зараз ворог не проводить активних штурмових дій на Куп’янському напрямку – ЗСУ
Наразі на Куп’янському напрямку армія РФ активно застосовує артилерію та міномети.
«Наразі ситуація стабілізована. Активних штурмових дій в смузі відповідальності нашої бригади ворог зараз не проводить. Проводить доукомплектацію особового складу, бо крайні два – три тижні він ніс значні втрати. Зараз доукомплектовується мобілізованими, кадровими військовими, є люди, які ще зовсім нещодавно були в місцях позбавлення волі. На даному етапі, наша війна на нашому напрямку зараз – артилерія і міномети. Ворог проводить активне артилерійське ураження, у відповідь проводимо контрбатарейну боротьбу, міномети активно працюють», – повідомила в етері нацмарафону речниця 19-ї ОМБр ЗСУ ім. князя Романа Великого Надія Замрига.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 14:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі на Куп’янському напрямку армія РФ активно застосовує артилерію та міномети.".