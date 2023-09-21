В Харькове полностью возобновили подачу воды после аварии из-за утренней атаки
Ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию на поврежденных сетях водоснабжения после ракетных ударов по Слободскому району и возобновили подачу воды в полном объеме.
В результате обстрела вышел из строя участок водопроводной магистрали диаметром 250 мм. Во время ремонта поврежденный участок заменили, рассказал заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжения» Николай Завада.
Работы по устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе продолжаются.
Напомним, 21 сентября в 5:50 утра армия рф нанесла 6 ударов по Харькову ракетами С-300. Все удары пришлись на Слободской район. Из-за ударов одна из городских больниц и частные дома оказались без водоснабжения.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 19:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» оперативно устранили аварию на поврежденных сетях водоснабжения после ракетных ударов по Слободскому району и возобновили подачу воды в полном объеме.".