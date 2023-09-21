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У Харкові повністю відновили подачу води після аварії через ранкову атаку

Суспільство 19:03   21.09.2023
Оксана Якушко
У Харкові повністю відновили подачу води після аварії через ранкову атаку

Ремонтні бригади комплексу “Харківводопостачання” КП “Харківводоканал” оперативно усунули аварію на пошкоджених мережах водопостачання після ракетних ударів по Слобідському району і відновили подачу води в повному обсязі.

Внаслідок обстрілу вийшла з ладу ділянка водопровідної магістралі діаметром 250 мм. Під час ремонтних заходів пошкоджену ділянку замінили, розповів заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада.

 

Роботи щодо усунення аварійної ситуації на каналізаційному колекторі продовжуються.

Нагадаємо, 21 вересня о 5:50 ранку армія Росії завдала 6 ударів по Харкову ракетами С-300. Усі удари припали на Слобідський район. Через удари одна з міських лікарень та приватні будинки опинилися без водопостачання.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 19:03;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтні бригади комплексу “Харківводопостачання” КП “Харківводоканал” оперативно усунули аварію на пошкоджених мережах водопостачання після ракетних ударів по Слобідському району і відновили подачу води в повному обсязі.".