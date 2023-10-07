Ракетный удар по Грозе: уже 48 погибших идентифицировали — Болвинов (видео)
Фото: Павел Велицкий
Следователи продолжают устанавливать личности погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза на Харьковщине. На данный момент идентифицировали 48 погибших.
«Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и проработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс «АNDE». Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов — тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам», — отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Читайте также: Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ракетный удар по Грозе: уже 48 погибших идентифицировали — Болвинов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи продолжают устанавливать личности погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза на Харьковщине. На данный момент идентифицировали 48 погибших.".