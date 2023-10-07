Ракетный удар по Грозе: уже 48 погибших идентифицировали — Болвинов (видео)

Следователи продолжают устанавливать личности погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза на Харьковщине. На данный момент идентифицировали 48 погибших.

«Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и проработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс «АNDE». Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов — тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам», — отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.