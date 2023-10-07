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Ракетный удар по Грозе: уже 48 погибших идентифицировали — Болвинов (видео)

Общество 15:43   07.10.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Грозе: уже 48 погибших идентифицировали — Болвинов (видео) Фото: Павел Велицкий

Следователи продолжают устанавливать личности погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза на Харьковщине. На данный момент идентифицировали 48 погибших.

«Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и проработали образцы ДНК 16 родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс «АNDE». Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов — тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам», — отметил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте также: Тела погибших от удара РФ по Грозе начали возвращать родственникам (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 15:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи продолжают устанавливать личности погибших в результате ракетного удара РФ по кафе в селе Гроза на Харьковщине. На данный момент идентифицировали 48 погибших.".