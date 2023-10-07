Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)
Фото: Павло Велицький
Слідчі продовжують встановлювати особи загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині. Наразі ідентифікували 48 загиблих.
«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE». Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 15:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі продовжують встановлювати особи загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині. Наразі ідентифікували 48 загиблих.".