Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)

Слідчі продовжують встановлювати особи загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині. Наразі ідентифікували 48 загиблих.

«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE». Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.