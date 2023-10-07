Live
  • Сб 07.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)

Суспільство 15:43   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео) Фото: Павло Велицький

Слідчі продовжують встановлювати особи загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині. Наразі  ідентифікували 48 загиблих.

«Наші фахівці продовжують роботу, вже відібрали та опрацювали зразки ДНК 16 родичів. Ще 79 зразків з невпізнаних тіл та фрагментів останків проганяють через ДНК-комплекс «АNDE». Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках», – зазначив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Читайте також: Тіла загиблих від удару РФ по Грозі почали повертати родичам (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«За» Терехова голосували в Економічній комісії ООН: подробиці
«За» Терехова голосували в Економічній комісії ООН: подробиці
07.10.2023, 16:04
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 жовтня: яке свято та день в історії
07.10.2023, 06:00
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
06.10.2023, 11:53
Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)
Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)
07.10.2023, 15:43
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ
«Окупанти намагаються пробитися до Куп’янська, ми тримаємося» – ЗСУ
07.10.2023, 15:24
РФ вдарила ракетою С-300 по селищу під Харковом, є руйнування (фото)
РФ вдарила ракетою С-300 по селищу під Харковом, є руйнування (фото)
07.10.2023, 13:19

Новини за темою:

12:58
Тіла загиблих від удару РФ по Грозі почали повертати родичам (фото)
14:38
ПЗ для БпЛА: ексчиновниця мерії Харкова повернула млн на рахунок казначейства
09:00
Харків’яни, які втекли за схемою із системою “Шлях”, відповідатимуть – поліція
23:06
ПЗ для дронів: майно експосадовниці мерії Харкова та айтішника заарештували
21:11
Шість ракет за день: Болвінов розповів, чим били по Харкову

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Грозі: вже 48 загиблих ідентифікували – Болвінов (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 15:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі продовжують встановлювати особи загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині. Наразі  ідентифікували 48 загиблих.".