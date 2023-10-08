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Удар авиабомбой по Изюмщине и атаки врага на Купянщине. Сводка Синегубова

Происшествия 08:51   08.10.2023
Елена Нагорная
Удар авиабомбой по Изюмщине и атаки врага на Купянщине. Сводка Синегубова Фото: Олег Синегубов

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района повреждены здания и имущество агропредприятия, сообщает в суточной сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его данным, в селе Кондрашовка Купянского района минометным обстрелом поврежден частный дом.

В результате ракетного удара по поселку Пересечное Харьковского района повреждены крыши, фасады и окна пяти многоэтажных жилых домов, произошел пожар. Повреждены четыре автомобиля. Из-за острой реакции на стресс за помощью к врачам обратились два человека — мужчина 66 лет и женщина 64 лет. Без госпитализации.

Кроме того, под огнем оккупантов были села Петропавловка, Кисловка, Котляровка Купянского района, город Волчанск и село Плетеневка Чугуевского района.

«На Купянском направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вперед. За прошедшие сутки наши защитники отбили 10 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки и нанесли врагу ощутимые потери», — пишет Синегубов.

Читайте также: Генштаб: 13 раз за сутки атаковали россияне в Купянском районе Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
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Удар авиабомбой по Изюмщине и атаки врага на Купянщине. Сводка Синегубова
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 октября 2023 в 08:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района повреждены здания и имущество агропредприятия, сообщает в суточной сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".