Удар авиабомбой по Изюмщине и атаки врага на Купянщине. Сводка Синегубова

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района повреждены здания и имущество агропредприятия, сообщает в суточной сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его данным, в селе Кондрашовка Купянского района минометным обстрелом поврежден частный дом.

В результате ракетного удара по поселку Пересечное Харьковского района повреждены крыши, фасады и окна пяти многоэтажных жилых домов, произошел пожар. Повреждены четыре автомобиля. Из-за острой реакции на стресс за помощью к врачам обратились два человека — мужчина 66 лет и женщина 64 лет. Без госпитализации.

Кроме того, под огнем оккупантов были села Петропавловка, Кисловка, Котляровка Купянского района, город Волчанск и село Плетеневка Чугуевского района.

«На Купянском направлении россияне не оставляют попыток продвинуться вперед. За прошедшие сутки наши защитники отбили 10 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки и нанесли врагу ощутимые потери», — пишет Синегубов.