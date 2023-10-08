Удар авіабомбою по Ізюмщині та атаки ворога на Куп’янщині. Зведення Синєгубова

Внаслідок удару керованої авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджені будинки та майно агропідприємства, повідомляє у добовому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його даними, у селі Кіндрашівка Куп’янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок ракетного удару по селищу Пересічне Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна п’яти багатоповерхових житлових будинків, сталася пожежа. Пошкоджені чотири автомобілі. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей – чоловік 66 років та жінка 64 років. Без госпіталізації.

Крім того, під вогнем окупантів були села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району, місто Вовчанськ та село Плетенівка Чугуївського району.

“На Куп’янському напрямку росіяни не полишають спроб просунутися вперед. Минулої доби наші захисники відбили десять атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки та завдали ворогу відчутних втрат“, — пише Синєгубов.