Эта зима будет гораздо тяжелее прошлой — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов на сессии Харьковского облсовета рассказал о подготовке региона к отопительному сезону и дал неутешительный прогноз.

«Учитывая ту ситуацию, которая у нас меняется постоянно, у нас есть новые вызовы. В закрытом режиме сейчас будем проводить все необходимые мероприятия для того, чтобы оперативно на это реагировать. Потому что, по всем показателям, этот зимний отопительный сезон будет для нас очень тяжелым и гораздо более тяжелым, чем в прошлом году», — сообщил Синегубов депутатам Харьковского облсовета.

По его словам, сейчас уровень готовности Харьковской области (включая Харьков) к отопительному сезону, — 99,8%.

«По максимуму сейчас пытаемся восстановить жилье для наших людей на деоккупированных территориях, которые его утратили, или которое значительно повреждено. Мы реализуем более 60 объектов по территории Харьковской области. Это Изюм. Мы там восстанавливаем «квартально» более 15 домов. И еще у нас, если брать всю область, на 1,2 млрд было привлечено средств на восстановление», — сказал начальник ХОВА.

Он отметил, что никакие новые проекты в этом году уже начинать не будут. Приложат усилия, чтобы завершить уже начатые — в том же Изюме, Дергачевской и Старосалтовской громадах. На следующий год также уже есть планы по финансированию восстановления — подготовлены два постановления Кабмина приблизительно на 600 млн грн. Параллельно с восстановлением самих домов решают и вопрос подключения их к отоплению.

«В Изюме у нас и центральная котельная разрушена и восстановлению не подлежит. Ее восстанавливать в таком виде нет смысла, потому что это все цели для врага. Поэтому нашли выход с модульными котельными. Котельными закрываем все эти направления. Работали и продолжаем работать над автономией наших коммунальных заведений здравоохранения. Чтобы они работали, несмотря на устойчивое или неустойчивое электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение. Наша областная больница, например, полностью автономна. Районные больницы также работаем, чтобы были автономны. По крайней мере, электроэнергией обеспечены они все. Сейчас думаем об отоплении», — пояснил Синегубов.

Он также сообщил, что сейчас в населенных пунктах, где нет возможности восстановить электроснабжение, проживают около полутора тысяч человек. Это села на севере и северо-востоке области, а также на Изюмском направлении, которые постоянно находятся под обстрелами. При этом начальник ХОВА заверил, что необходимые меры, чтобы вернуть людям свет, все же планируют предпринять до конца года.