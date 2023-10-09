Ця зима буде набагато важчою за минулу – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на сесії Харківської облради розповів про підготовку регіону до опалювального сезону та дав невтішний прогноз.

“Враховуючи ту безпекову ситуацію, яка в нас змінюється постійно, в нас є нові виклики. У закритому режимі будемо зараз проводити всі необхідні заходи для того, щоб оперативно на це реагувати. Тому що, по всіх показниках, цей зимовий опалювальний сезон буде для нас дуже важким і значно важчим, ніж минулого року“, – повідомив Синєгубов депутатам Харківської облради.

За його словами, зараз рівень готовності Харківської області (включно з Харковом) до опалювального сезону — 99,8%.

“По максимуму зараз намагаємося відновити житло для наших людей на деокупованих територіях, які його втратили, або яке значно пошкоджене. Ми наразі реалізуємо понад 60 об’єктів по території Харківської області. Це Ізюм. Ми там відновлюємо квартально понад 15 будинків. І ще в нас, якщо брати всю область, то на 1,2 млрд було залучено коштів на відновлення”, – сказав начальник ХОВА.

Він зазначив, що жодних нових проєктів цього року вже не розпочинатимуть. Докладуть зусиль, щоб завершити вже розпочаті – у тому ж Ізюмі, Дергачівській та Старосалтівській громадах. Наступного року також вже є плани щодо фінансування відновлення – підготовлено дві постанови Кабміну приблизно на 600 млн грн. Паралельно з відновленням самих будинків розв’язують питання підключення їх до опалення.

“В Ізюмі у нас та центральна котельня зруйнована та відновленню не підлягає, її відновлювати в такому вигляді немає сенсу, тому що це все цілі для ворога. Тому знайшли вихід модульними котельними. Котельнями закриваємо всі ці напрямки. Працювали та продовжуємо працювати над автономією наших комунальних закладів охорони здоров’я. Щоб вони працювали, попри стале чи не стале електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Наша обласна лікарня, наприклад, повністю автономна. Районні лікарні так само працюємо, щоб були автономні. Принаймні електроенергією забезпечені вони всі. Зараз думаємо щодо опалення“, – пояснив Синєгубов.

Він також повідомив, що зараз у населених пунктах, де немає можливості відновити електропостачання, проживає близько півтори тисячі осіб. Це села на півночі та північному сході області, а також на Ізюмському напрямку, які постійно перебувають під обстрілами. При цьому начальник ХОВА запевнив, що необхідних заходів, щоб повернути людям світло, все ж таки планують вжити до кінця року.