Осінь і зима стануть рекордними за кількістю атак дронів РФ на Україну – Ігнат
Поточний сезон осінь-зима стане рекордним за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України, повідомив в етері національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
“Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь-зима точно є рекордною за кількістю застосування безпілотних літальних апаратів «Шахед». Понад 500 у вересні. За шість місяців опалювального сезону минулого року було використано проти України понад тисяча БпЛА «Шахед». Ми вже маємо пів тисячі за один місяць. Проти цієї зброї треба серйозно теж підготуватися”, – зазначив Ігнат.
За його словами, зараз очікується кількісне посилення засобів ППО.
“Безумовно, протиповітряна оборона буде робити те, що робила з самого початку. На максимумі збивати повітряні цілі, захищати наш повітряний простір. Звичайно, систем в Україні замало”, – констатував представник Повітряних сил ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 09:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поточний сезон осінь-зима стане рекордним за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України, повідомив в етері національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.".