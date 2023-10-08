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Осінь і зима стануть рекордними за кількістю атак дронів РФ на Україну – Ігнат

Політика 09:29   08.10.2023
Олена Нагорна
Осінь і зима стануть рекордними за кількістю атак дронів РФ на Україну – Ігнат

Поточний сезон осінь-зима стане рекордним за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України, повідомив в етері національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Проти дронів боротися потрібно, бо ця осінь-зима точно є рекордною за кількістю застосування безпілотних літальних апаратів «Шахед». Понад 500 у вересні. За шість місяців опалювального сезону минулого року було використано проти України понад тисяча БпЛА «Шахед». Ми вже маємо пів тисячі за один місяць. Проти цієї зброї треба серйозно теж підготуватися”, – зазначив Ігнат.

За його словами, зараз очікується кількісне посилення засобів ППО.

“Безумовно, протиповітряна оборона буде робити те, що робила з самого початку. На максимумі збивати повітряні цілі, захищати наш повітряний простір. Звичайно, систем в Україні замало”, – констатував представник Повітряних сил ЗСУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 09:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поточний сезон осінь-зима стане рекордним за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України, повідомив в етері національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.".